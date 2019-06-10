Торговая сеть «Командор» открыла хлебозавод

Сибирский ритейлер «Командор» запустил в Красноярске завод по производству хлебобулочных изделий. Площадь предприятия около 2 тыс. кв. м, производственная мощность 50 тыс. хлебобулочных изделий в смену. Инвестиции в запуск производства в компании не раскрывают. В компании уточнили, что пока завод будет обеспечивать хлебобулочной продукцией магазины сети «Командор». «В будущем мы планируем расширять возможности сбыта своей продукции не только для магазинов компании», - сообщил ритейлер».

По данным на конец 2018 года компания управляла 248 магазинами в Красноярском крае, Иркутской области и Хакасии, а также одним логистическим центром в Красноярске площадью 13 тыс. кв. м. Консолидированная выручка ГК «Командор» за 2018 год составила 43,4 млрд руб.

Оксана Павлова