«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Экономический обозреватель «Коммерсантъ FM» Олег Богданов в рамках Петербургского международного экономического форума побеседовал с главным исполнительным директором «ВТБ Капитал инвестиции», старшим вице-президентом банка Владимиром Потаповым и узнал у него, в какие инструменты стоит вкладываться.

Олег Богданов: На форуме много говорили об инвестиционных идеях, которые связаны с новыми технологиями, прорывами, которые есть на рынке. Для розничных инвесторов, с вашей точки зрения, что сейчас актуально? Куда они могли бы инвестировать деньги, где сейчас самая-самая интересная тема?

Владимир Потапов: Новые технологии, которые добрались и до брокерского бизнеса, позволяют сейчас розничному инвестору совершать сделки с огромным количеством инструментов практически в режиме онлайн. Здесь, конечно, сложнее говорить пока про платформу так называемых компаний новой экономики, которые еще не торгуются на площадках, но все, что доступно на биржах, скажем так, для правильного риск-профиля доступно. Поэтому сейчас розничный инвестор в первую очередь должен пройти инвестиционное профилирование и понять, что лучше всего ему предложить…

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