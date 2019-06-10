Ставропольца будут судить за выращивание конопли в теплице

В Ставрополе передали в суд дело местного жителя, выращивавшего коноплю у себя дома, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Во время обыска в марте этого года у подозреваемого в сарае нашли полимерные емкости, в которых выращивалось запрещенное растение. Обвиняемый рассказал, что в январе этого года он соорудил у себя в сарае теплицу для разведения конопли. Для этого он обил стены фольгой, поставил обогреватель, установил вентилятор, повесил термометр и светодиодную лампу. Затем он собрал семена с куста конопли, который вырастил у себя на участке годом ранее, и высадил их в специально приготовленные емкости.

Ставропольца обвиняют в незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта в крупном размере. (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Подозреваемому грозит от трех до десяти лет тюрьмы и штраф до 500 тыс руб.

Дарья Голякова