«Гэндальф» из Ростова-на-Дону взыскивает долг с челябинского Росприроднадзора

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит заявление ООО «Компания Гэндальф» о взыскании задолженности с управления Росприроднадзора по Челябинской области. Согласно информации, опубликованной в картотеке арбитражных дел, иск принят к производству и будет рассмотрен в порядке упрощенного производства.

«Компания Гэндальф» требует взыскать южноуральского управления Росприроднадзора задолженность в размере 69,9 тыс. руб., а также пени – 1,6 тыс. и штраф в размере 1 тыс. руб.

ООО «Компания Гэндальф» занимается продажей программного обеспечения, в том числе «1С», компьютерного и торгового оборудования, а также обслуживанием ПО. По данным «СПАРК-Интерфакс», руководителем и бенефициаром компании является Андрей Шеремет. Кроме Ростова-на-Дону организация имеет офисы в Таганроге, Санкт-Петербурге и Москве.