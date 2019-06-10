По факту столкновения автобусов в Сочи СКР проводит проверку

Следственный отдел по Адлерскому району краевого управления СКР проводит по факту аварии с участием автобусов Yutong и Mercedes-Benz, сообщили в СКР. Проверка проводится в связи с оказанием услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. 9 июня в районе Олимпийского парка при столкновении автобуса Yutong и микроавтобус Mercedes-Benz пострадали 26 человек.

По данным СУ СКР, мужчина на микроавтобусе Mercedes-Benz вез туристов из Имеретинской низменности в район Красной поляны с обзорной экскурсией. На перекрестке водитель допустил столкновение с экскурсионным автобусом Yutong. На месте происшествия работало 19 бригад «скорой». По данным краевого минздрава, за медпомощью обратилось 26 человек, из них 23 человека госпитализировано, в том числе трое детей.

Анна Перова, Краснодар