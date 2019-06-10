Мэр Перми намерен обсудить перспективы развития корта FeelGood

Глава Перми Дмитрий Самойлов встретится с владельцами теннисного корта клуба FeelGood, сообщили "Ъ-Прикамье" в администрации города. Встреча может состояться на следующей неделе. По данным собеседника в мэрии, глава Перми на встрече намерен помочь владельцам клуба найти новую площадку, на которой можно разместить крытый корт. Городские власти намерены предложить под эти цели на выбор новые площадки.

Как сообщал ранее «РКБ-Пермь», по инициативе надзорных органов власти сносят теннисный корт клуба FeelGood, который находится в микрорайоне Ива, на ул. Зеленина. Корт был признан самовольной постройкой, по решению суда его сносит подрядная организация. В департаменте градостроительства и архитектуры объяснили необходимость сноса тем, что разрешение на строительство теннисного корта не выдавалось.

В мэрии уточняют, что закрытый корт сохранить на действующей площадке нельзя, поскольку он расположен на расстоянии менее 5 метров от жилых домов, что противоречит противопожарным нормам. При этом чиновники не возражают против работы на этой площадке открытого корта.