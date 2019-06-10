В Краснодаре снесли самострой про улице Ратной Славы

В Калининском сельском поселении Краснодара снесли самовольно построенный многоквартирный дом по улице Ратной Славы, находящийся в стадии строительства. Демонтаж начался после вынесения соответствующего решения Прикубанским районным судом. Истцом выступила мэрия краевого центра.

Как сообщили в УФССП по региону, хозяин данного земельного участка получила разрешение на строительство там индивидуального жилого дома. Там не менее, женщина начала возводить многоквартирный дом. На сстадии фундамента администрация города выявила, что стройка нарушила «красную линию», а спецэкспертиза показала, что строится не частный, а многоквартирный дом. Мэрия обратилась в суд, который вынес решение о запрете строительных работ. Стройку остановили судебные приставы Прикубанского округа. После этого суд вынес новое решение о демонтаже.

Уточняется, что должница не обжаловала судебное решение в положенный срок и добровольно не исполнила решение суда. Мэрия Краснодара провела конкурс и наняла подрядную организацию, которая 28 мая приступила к сносу. Затраченные средства по демонтажу незаконно возведенного строения общей площадью 305 кв. м будут в дальнейшем взысканы с застройщика.

Кстати, как уточняют в краевой службе судебных приставов, по словам местных жителей, в недостроенном здании делались «закладки» запрещенных веществ.

Василий Хитрых