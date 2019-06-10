СКР проводит доследственную проверку по факту столкновения автобусов в Сочи

Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи СКР проводит доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. Утром 9 июня микроавтобус «Мерседес-Бенц», в котором туристы из нескольких регионов России ехали на экскурсию в Красную поляну, врезался в экскурсионный автобус «Ятонг».

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 9 июня на помощь сочинским медикам из Краснодара вылетел вертолет санавиации. На месте происшествия работало 19 бригад «скорой помощи». За медпомощью обратилось 26 человек, из них 23, включая троих детей, госпитализированы. На одном из автобусов ехали туристы компании «Вокруг Сочи», они не пострадали. На втором микроавтобусе, 20-местном Mercedes Sprinter, перевозку осуществляла компания «Фишт». Директор агентства «Фишт» Лариса Кушнирова рассказала, что руководитель экскурсионной группы поступил в больницу в тяжелом состоянии.

Андрей Ульченко