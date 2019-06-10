Ставропольского предпринимателя обвиняют в незаконном использовании бренда

На Ставрополье в отношении генерального директора одного из местных предприятий завели уголовное дело за незаконное использование известного бренда (ч. 3 ст. 180 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. По предварительным данным, подозреваемый нанес правообладателям ущерб в 10,6 млн руб.

Сотрудники полиции установили, что предприниматель получил от неизвестных брендированную тару и упаковал в нее произведенную на его предприятии партию сыра. Продукцию задержали при транспортировке. Из прицепа автомобиля и склада фирмы изъяли и отправили на экспертизу 50 т контрафактного сыра. Лицензионного договора с правообладателем предприниматель не заключал.

Правоохранители изъяли товарные накладные и бухгалтерские документы, назначили товароведческую и химическую экспертизу.

Дарья Голякова