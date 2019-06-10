ФНС требует признать банкротом ООО «Общественный городской транспорт»

В арбитражном суде Челябинской области зарегистрировано заявление инспекции Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району Челябинска о признании банкротом ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ, принадлежит администрации Челябинска). Сумма исковых требований – 19,6 млн руб.

ООО «Общественный городской транспорт» было создано в апреле 2017 года на базе имущественного комплекса обанкротившегося МУП «Челябинский автобусный транспорт» (ЧАТ). В марте областная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководства компании по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Было установлено, что должностные лица организации заключали фиктивные и необоснованно дорогие контракты на ремонт и техническое обслуживание автобусного парка Челябинска. Ущерб городскому бюджету превысил 6 млн руб.

Согласно финансовой отчетности, опубликованной в «СПАРК-Интерфакс», 2017 год «Общественный городской транспорт» завершил с чистым убытком в размере 98 млн руб.