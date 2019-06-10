Средний Урал на втором месте в РФ по обеспечению жильем детей-сирот

Свердловская область заняла второе место по России по числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым в 2018 году предоставили жилье. За год жилье получили более 1 тыс. уральцев, сообщили в департаменте информполитики. В 2019 году, согласно планам свердловского фонда жилищного строительства, жилье получат не менее 800 человек.

«Работа по обеспечению жильем детей-сирот в Свердловской области ведется последовательно и будет продолжена в дальнейшем. Мы набрали очень хорошие темпы по предоставлению жилья детям-сиротам и будем их поддерживать»,— рассказал Евгений Куйвашев. В 2018 году на мероприятия по защите детей-сирот власти направили более 5 млрд руб. В этом году объем средств увеличен до 5,8 млрд руб.

Жилищную программу для детей-сирот запустили в 2010 году. За восемь лет квартиры получили почти 6 тыс. уральцев. На эти цели власти выделили почти 9 млрд руб.

Екатерина Аверина