Экономические показатели Ростовской области снизились

Основные экономические показатели Ростовской области упали ниже уровня прошлых лет, сообщает Ростовстат.

Так, инвестиции в основной капитал предприятий региона по итогам первого квартала этого года составили 29,5 млрд руб.. Это меньше, чем в аналогичные периоды предыдущих трех лет. В первом квартале прошлого года показатель составил 31,4 млрд руб., в 2017 году — 37,8 млрд руб., в 2016 году — 31,8 млрд руб.

Кроме того, прибыль прибыльных предприятий снизилась с 29,6 млрд руб. за год снизилась до 28,1 млрд руб., а доля убыточных компаний выросла с 32,9% до 35,9%.

Самое сильное падение показателей отмечается в промышленном производстве. В апреле этого года промышленность упала на 21,3% по отношению соответствующему периоду прошлого года. Объем отгруженных товаров снизился с 141,9 млрд руб. в апреле 2018 года до 138,7 млрд руб. в аналогичном периоде 2019 года.

Положительная динамика у региона наблюдается только в розничной торговле и жилищном строительстве.

Дарья Голякова