«В дураках останутся обычные пользователи»

Одним из главных итогов Международного петербургского экономического форума стало сообщение, что «Яндекс» договорился со спецслужбами и властями о сотрудничестве в рамках «закона Яровой». Как утверждают в компании, это произойдет без ущерба приватности пользователей. Обозреватель «Ъ FM» Михаил Гуревич считает, что суть переговоров «Яндекса» и Роскомнадзора для общества так и останется тайной.

Уже можно практически официально утверждать, что в Москве прошла и триумфально завершилась очередная спецоперация ФСБ. То, что по ее итогам нам не продемонстрировали арестованных шпионов, вводить в заблуждение не должно. Задача была в другом — показать работоспособность той части «закона Яровой», которая касается передачи спецслужбам ключей к зашифрованным перепискам интернет-пользователей.

До сегодняшнего дня пакет законодательных изменений реализовывался лишь в виде преследования неугодных религиозных групп типа «Свидетелей Иеговы» да борьбы с так называемым сетевым экстремизмом — многочисленными делами о репостах и мемах. А все, что касается дешифровки интернет-трафика, ограничилось прошлогодней бесславной войной с Telegram.

Нельзя принимать законы, которые нереально воплотить в жизнь, говорили и продолжают утверждать все, кто мало-мальски представляет себе, как устроена технология передачи данных в современном интернете, и оказались посрамлены.

То, что невозможно реализовать технологически, получилось сделать с помощью переговоров и согласованных утечек в СМИ.

Сценарий выглядел следующим образом — сначала утечка о требованиях предоставить ключи и слухи, что «Яндекс» ответил отказом, потом заявление главы Роскомнадзора, что у его ведомства к поисковику претензий нет, потому что идут переговоры и, наконец, слова управляющего директора российской компании Тиграна Худавердяна, что решение по ключам шифрования найдено, да и вообще — закон есть закон и его надо исполнять.

В победоносной операции умудрилось поучаствовать даже правительство России — вице-премьер Максим Акимов еще до финального аккорда успел заявить, что кабинет министров неравнодушен к судьбе интернета и готов защищать высокотехнологические компании, так сказать, от «чрезмерного административного давления». Не думаю, что Белый дом был в курсе всего процесса, но, видимо, там решили, что у победы, в отличие от поражения, есть тысяча отцов, так почему бы не стать одним из них? Тем более, события происходили на фоне Петербургского форума, и показать заботу о бизнесе было особенно кстати.

По итогу все участники событий остались довольны.

Поисковик чист перед законом, а силовики продемонстрировали, что даже интернет-гиганты осознают важность сотрудничества с правоохранительными органами. Неизвестной осталась лишь суть договоренностей. Как можно соблюдать приватность данных и одновременно передавать ключи спецслужбам? По этому поводу стороны упорно хранят молчание. Получается, что закон выполнять можно, но как — это остается то ли коммерческой тайной, то ли вопросом национальной безопасности. И узнать этот секрет интернет-компании смогут лишь опытным путем, общаясь с ФСБ и публично заявляя туманное «все возможно».

Видимо, в ближайшее время многие из них так и поступят. В дураках же останемся лишь мы с вами, простые пользователи. Ведь, что происходит с доступом к нашей переписке, так никто и не рассказал. И вряд ли расскажет.