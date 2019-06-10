В Новосибирске отправлен в отставку заместитель начальника главка МВД

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя начальника ГУ МВД по Новосибирской области Николая Турбовца, занимавшего этот пост с 2015 года. Информация о нем исчезла с сайта регионального главка ведомства. Что стало причиной отставки 61-летнего генерал-майора пока неизвестно. В управлении МВД сообщили, что указа об освобождении с должности Николая Трубовца у них нет.

Николай Турбовец — выпускник Алтайского госуниверситета. Службу в органах внутренних дел начал в 1984 году милиционером Железнодорожного райисполкома Барнаула. Длительное время он работал в управлении по борьбе с организованной преступностью при УВД Алтайского края после чего был назначен руководителем УВД Барнаула. В 2011 году занял должность первого заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области, в 2015 году был переведен на аналогичную должность в Новосибирскую область.

Илья Николаев