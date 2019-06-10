В Новороссийске горел морской университет

Вчера, 9 июня, произошел пожар в береговом учебно-тренировочном центре Государственного морского университета имени Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске. Как сообщили в администрации города, звонок в службу спасения с сообщением о пожаре поступил в 18:53.

«На место оперативно прибыло восемь пожарных расчетов. Площадь горения составила около 300 квадратных метров. На данный момент предварительно поставлена причина возгорания - короткое замыкание. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю. уточнили, что полная ликвидация пожара произошла в 22:31. К тому времени инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления приступили к осмотру места пожара и проведения необходимых процедур для определения причины возгорания.

Василий Хитрых