Усадьбу Орловых-Денисовых намерены вернуть в собственность Санкт-Петербурга

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга начал подготовку к процедуре изъятия усадьбы Орловых-Денисовых (расположена в Коломягах) у компании ООО «БалтикСтрой». В настоящий момент решается вопрос о компенсации за передачу объекта культурного наследия городу, сообщает АБН.

Отметим, что здание усадьбы Орловых-Денисовых на Главной улице, 32, построенное в первой половине XIX века по проекту архитектора Алексея Горностаева, принадлежит ООО «БалтикСтрой» с 2013 года. В 2014 году компания должна была отреставрировать усадьбу, однако работы на объекте до сих пор проведены не были. В настоящий момент памятник архитектуры находится в неудовлетворительном состоянии.