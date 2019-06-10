Чиновника саратовского правительства оштрафовали за отсутствие результатов проверок

По результатам проверки природоохранной прокуратуры Саратовской области оштрафован заместитель председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Серебряков.

Как сообщает природоохранная прокуратура области, комитет охотничьего хозяйства не размещала в интернете информацию о собственных проверках. Ответственным за эту процедуру был господин Серебряков. Нарушения выявили проверки надзорного ведомства в 2019 году. Зампредседателя комитета должен заплатить 3 тыс. руб. штрафа.

В марте этого года его уже привлекали к административной ответственности за то же нарушение.

Сергей Петунин