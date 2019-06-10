Олег Хорохордин стал кандидатом от «Единой России» на должность главы республики Алтай

Врио главы республики Алтай Олег Хорохордин стал кандидатом от «Единой России» на должность главы региона, сообщила пресс-служба партии. Согласно решению президиума регионального политсовета, помимо господина Хорохордина, предлагались кандидатуры члена Совета Федерации Татьяны Гигель и главы администрации Усть-Канского района Эжера Ялбакова. Из 51 делегата за кандидатура Олега Хорохордина проголосовали 42.

Олег Хорохордин был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай по распоряжению президента РФ Владимира Путина 20 марта 2019 года, сменив на этом посту Александра Бердникова, который возглавлял регион на протяжении 13 лет.

Выборы главы республики Алтай пройдут 8 сентября 2019 года.

Юлия Сасевич