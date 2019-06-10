Имущество «ЧелябГЭТа» может быть реализовано с привлечением механизмов «ВЭБ-лизинга»

Имущество банкротящегося МУП «ЧелябГЭТ» может быть передано частным компаниям в лизинг при поддержке госкорпорации «ВЭБ.рф». Об этом после аппаратного совещания в мэрии сообщил начальник управления транспорта города Максим Кичеев.

«Сотрудничество с “ВЭБ-лизингом” рассматривается, в нем заинтересованы частные перевозчики, которые при хороших условиях будут приобретать подвижной состав на условиях, которые предлагает “ВЭБ.рф”. Рассматривается вопрос ВЭБ-лизинга по работе с имуществом “ЧелябГЭТа”. Решение по имуществу будет принято с использованием частного бизнеса и других инструментов», - отметил Максим Кичеев.

Соглашение о сотрудничестве с «ВЭБ.рф» врио губернатора Алексей Текслер подписал на Петербургском международном экономическом форуме. Сообщалось, что госкорпорация предоставит Челябинской области лизинговые механизмы для обновления парка подвижного состава.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», большая часть имущества «ЧелябГЭТа» была выставлена на торги по начальной цене 1,9 млрд руб. Аукцион должен был состояться 3 июня, но не было подано ни одной заявки. Мэр Челябинска Владимир Елистратов заявил, что не определился с участием администрации города в выкупе имущества МУПа-банкрота.