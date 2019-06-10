ВЭБ.РФ и Rockwell Capital планируют построить ЦБК в Красноярском крае за 140 млрд рублей

ВЭБ.РФ сообщил о планах реализовать совместно с инвестиционной компанией Rockwell Capital проект строительства в Красноярском крае лесохимического комбината. Мощность предприятия составит порядка 900 тыс. т целлюлозы в год. Строительство будет вестись на площадке АО «Краслесинвест» (входит в группу ВЭБ), сообщает пресс-служба банка. Инвестиции в проект – 140 млрд руб. ВЭБ.РФ сообщил о готовности выступить в качестве ключевого финансового инвестора, Rockwell Capital - управляющим партнером, который возьмет на себя операционное управление активами. Строительство ЦБК планируется начать весной 2020 года, первые поставки продукции состоятся, как ожидается, в 2025 году. Продукция нового ЦБК будет ориентирована на экспорт в страны Восточной и Юго-Восточной Азии.

Оксана Павлова