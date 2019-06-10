В Самарской области ограничат движение большегрузов на трассе М-5 «Урал» от Сызрани до Зеленовки

В Самарской области с 5 июля ограничат движение большегрузов на трассе М-5 «Урал» от Сызрани до Зеленовки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на ФКУ «Поволжуправтодор».

Ограничения действуют для транспорта с общей массой свыше 3,5 т и габаритными параметрами по ширине более 3,4 м. Таким автомобилям запретят проезжать участок федеральной трассы М-5 «Урал» от Сызрани до Зеленовки (с 890 по 981 км). Ограничения введут в период с 10:00 (MSK+1) до 22:00 (MSK+1) по местному времени по пятницам и воскресеньям до 15 октября 2019 года.

Данная мера вводится в связи с повышенной интенсивностью транспортных средств и увеличившейся загрузкой федеральной трассы М-5 «Урал» на участке строительства транспортной развязки на 974-м км в Тольятти.

Андрей Сазонов