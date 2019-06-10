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«Магнит» тестирует ультрамалый формат магазинов

«Магнит» начал тестировать ультрамалый формат магазинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ритейлера Ольгу Наумову. На Петербургском международном экономическом форуме она заявила, что в Краснодаре уже действует один такой магазин («Магнит Сити»). «В Москве тоже такой открыли. Это объекты, нацеленные на трафик, на деловые центры, но такого типа - то, что вокруг быстрого питания: кафе, кофе, перекусы», - цитирует информагентство Ольгу Наумову. Целью пилота является понимание экономики подобных проектов, от которого и будет зависеть то, станет ли «Магнит» развивать этот формат или нет.

Михаил Лукашов


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