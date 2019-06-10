Около 1,7 тыс. домов капитально отремонтировано в Оренбуржье

В Оренбургской области за период реализации региональной программы выполнен капитальный ремонт почти в 1,7 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщает региональное правительство.

«Для проведения работ используются сертифицированные строительные материалы, обеспечивающие надежную и безопасную эксплуатацию жилого фонда. В частности, деревянные конструкции скатных крыш в обязательном порядке обрабатываются огнебиозащитным составом»,– говорится в сообщении.

В частности, в Оренбурге, в доме № 1д по пр. Гагарина, подрядчик закончил капитальный ремонт кровли, и сейчас здание готовится к приемке. Также был убран мусор на чердаке, и уложен негорючий утеплитель.

Георгий Портнов