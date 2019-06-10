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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

ВТБ потребовал признать банкротом компанию, связанную с группой БФК

Банк ВТБ подал на банкротство ООО «БФК-базиз-Э». Сумма просроченной задолженности, указанная в карточке дела, - 596,6 млн руб. Заявление банка к производству пока не принято. Компания в равных долях принадлежит Константину Воротыцеву и Евгению Хромову, которые также являются совладельцами ряда компаний, входящих в группу БФК.

В настоящее время в суде рассматривается дело о банкротстве ООО «БФК-экструзия» из-за просроченной задолженности 713,6 млн руб.

По данным самой компании, БФК входит в тройку российских лидеров по объему производства светопрозрачных конструкций. Продукция БФК поставляется в регионы России, а также Украину и Казахстан.

Оксана Павлова


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