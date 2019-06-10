Стоимость контракта «Газпрома» и «Зенита» оценивается в €30,6 млн в год

Стоимость спонсорского контракта ПАО «Газпром» и ФК «Зенит» превышает €30,613 млн в год. Соглашение было заключено 28 июня 2018 года и действует с 1 января 2019 по 31 декабря 2023 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы «Газпрома». Отмечается, что оплата услуг футбольного клуба должна производиться авансом не позднее 10 февраля.

Ранее сообщалось о спонсорском контракте «Зенита» сроком на пять лет с компанией ООО «ГазпромМежрегионгаз», «дочкой» ПАО «Газпром», на сумму €57,5 млн. В соответствии с ним клуб будет предоставлять рекламные услуги на стадионе во время проведения матчей и на других площадках.