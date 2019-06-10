Центр микрофинансирования предпринимателей с начала года выдал займы на 305 млн рублей

135 компаний малого и среднего предпринимательства с начала года заняли 305 млн руб. в Центре микрофинансирования фонда поддержки предпринимательства (ФПП) Татарстана. Как сообщает Минэкономики республики, с начала программы микрофинансирования в 2014 году всего в кредит было выдано 1,4 тыс. займов на 2 млрд руб.

Заем выдают предпринимателям на любые обоснованные затраты, кроме погашения просроченных налоговых и банковских платежей, задолженности по зарплате и выплате доходов соучредителям и выкупа долей участников в уставном капитале, сказано на сайте ФПП. Займ выдают от 100 тыс. руб. до 5 млн руб. под 7,5% годовых.

“Ъ-Казань”