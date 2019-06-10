За парковку на газонах в Башкирии за два месяца оштрафованы 10,66 тысяч автовладельцев

В Башкирии за два месяца после введения штрафов за парковку на газонах оштрафовано 10,66 тыс. владельцев транспорта. Сумма наложенных штрафов составила 14 млн руб., сообщил сегодня на оперативном совещании в кабмине вице-премьер по вопросам ЖКХ Борис Беляев. По его словам, нарушений правил парковки выявлено вдвое больше — 19 тыс., часть административных производств еще не завершена.

На Уфу приходится половина нарушений (выявлено около 10 тыс., наказано 5,5 тыс. автовладельцев).

При этом власти признают, что парковочных мест, в том числе во дворах, недостаточно. Потребность в парковочных местах, оцениваемая министерством ЖКХ в 310 тыс. мест (мэрией Уфы — в 355 тыс. мест), удовлетворена менее чем наполовину: во дворах есть 140 тыс. парковочных мест, надо обустроить еще 170 тыс.

По оценке вице-премьера, для решения проблемы парковки во дворах к 2024 году ежегодно нужно обустраивать 34 тыс. мест. При этом, например, программой «Башкирские дворики» на текущий год запланировано создать лишь 12 тыс. парковок, из которых лишь около 5 тыс. в Уфе.

В министерстве ЖКХ предлагают решать проблему парковок ревизией знаков, запрещающих стоянку автомобилей, освобождением дворов от брошенного и неисправного транспорта, нанесением разметки во дворах и расширением межквартальных и внутриквартальных проездов. Поправки в закон, разрешающий вывоз неисправного транспорта из дворов, планируют принять уже в июне, сообщил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

Ирина Самойлова