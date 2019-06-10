В Казани с 2012 года земельные участки получили почти 6 тысяч многодетных семей

В Казани с начала программы по передаче земельных участков многодетным семьям в 2012 году землю получили 5,7 тыс. семей. Как сообщает пресс-служба мэрии, за это время количество нуждающихся, которые имеют право получить участок, возросло в 10,5 раз — с 1,1 тыс. до 12,3 тыс. семей.

Общая площадь предоставленной земли составила 358 га. В прошлом году 1,51 тыс. участков распределили вблизи поселка Сокуры Лаишевского района и 385 — у поселка Каймары Высокогорского района. В этом году 1,4 тыс. участков распределят на двух новых территориях в Высокогорском районе – в деревне Яшь Кеч и Дачном сельском поселении.

“Ъ-Казань”