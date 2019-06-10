Власти Перми построят пешеходный переход через улицу Соликамскую

Городские власти планируют увеличить пропускную способность улицы Соликамской в районе остановки «Промкомбинат». В бюджет города на 2019–2021 годы внесена поправка о выделении 47,8 млн руб. на создание пешеходного перехода через Соликамскую в районе остановки «Промкомбинат». В 2020 году будет выделено 8 млн руб., в 2021-м — 39,8 млн руб.

Как пояснил собеседник в мэрии, с возведением данного перехода появится возможность снять светофор и тем самым увеличить транспортный поток. «Здесь пешеходный трафик очень большой, и светофор увеличивает пробки на и без того узкой улице»,— отметил чиновник.