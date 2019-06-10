Количество бедных в Татарстане подсчитают с помощью автоматической технологии

В Татарстане количество бедных подсчитают с помощью технологии автоматического определения граждан, проживающих за чертой бедности. Пенсионный фонд России включил республику в число регионов, где пройдет тестирование этого метода, пишет РИА «Новости».

По каким критериям будет происходить подсчет, в ПФР не объясняют. Однако, по словам главы организации Антона Дроздова, цель новой технологии — снизить уровень бедности в два раза и повысить уровень реальных доходов с помощью адресной помощи гражданам. «По сути, мы такая информационная база для регионов и Минтруда для реализации этой программы]. И помощь Росстату, конечно»,— объясняет господин Дроздов.

Помимо Татарстана апробация технологии пройдет в Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.

“Ъ-Казань”