Челябинску выделят 765 млн рублей на покупку низкопольных автобусов

Из областного бюджета Челябинску будет выделено 765 млн руб. на приобретение 65 низкопольных автобусов на газомоторном топливе. Соответствующее решение принял врио губернатора региона Алексей Текслер. Планируется, что новый транспорт выйдет на маршруты в сентябре-октябре, сообщил начальник управления транспорта города Максим Кичеев.

«Принято решение врио губернатора Алексеем Текслером о выделении суммы в 765 млн руб. для закупки 65 автобусов. Это будут новые автобусы, все они будут низкопольные, все – на газомоторном топливе, будут оборудованы определенными системами», - рассказал Максим Кичеев. Если вопрос будет успешно согласован в заксобрании области, средства на приобретение транспорта поступят уже в июне. «В областной думе будет происходить перераспределение бюджета. После того как деньги поступят на счета, управление транспорта будет отыгрываться в новом конкурсе. Сейчас проходит мониторинг ценовой политики. Если финансы поступят в июне, мы рассчитываем получить автобусы в сентябре-октябре»,- отметил господин Кичеев.