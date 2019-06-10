МЧС обнаружило серьезные нарушения при строительстве ТЦ на 2-й Шоссейной

Региональное МЧС провело обследование самовольно построенного здания торгово-сервисного центра на ул. 2-й Шоссейной в Перми. Как сообщает Ura.Ru, по результатам проверки было выявлены нарушения правил пожарной безопасности. В заключении указано, что в здании нет противопожарного водопровода, конструктивное исполнение лестничной клетки не соответствует документам, различные помещения не отделены друг от друга противопожарными преградами. Дальнейшая эксплуатация здания требует серьезной реконструкции.

В отношении владельца здания, ИП Сергея Гришкина, составлен протокол по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (наказание до 30 тыс. руб. для ИП).

По данным "Ъ-Прикамье", результаты проверки на несколько дней опоздали к вынесению решения арбитражного суда, который рассматривал иск властей о сносе здания. Власти просили судью по делу не выносить решение, однако он решил не ждать итогов этой проверки, сообщил "Ъ-Прикамье" источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, в мае Арбитражный суд Пермского края отказал администрации Дзержинского района в признании самовольной постройкой с последующим сносом 2-этажного здания торгово-сервисного центра на ул. 2-й Шоссейной. По мнению чиновников, объект на ул. 2-й Шоссейной построен самовольно, а документы на ввод его в эксплуатацию подделаны. Этот факт был установлен в ходе суда экспертизой. Несмотря на это, суд отказал в сносе здания на том основании, что пропущен срок исковой давности.

Данный торговый центр расположен на месте будущей трассы Строителей, его выкуп властям может обойтись в 50–80 млн руб.

Ожидается, что материалы проверки МЧС будут приобщены к апелляционной жалобе, которая пока не подана.