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Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Прокурором Курганской области назначен Андрей Назаров

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Назарова прокурором Курганской области. Срок исполнения полномочий – 5 лет, сообщает пресс-служба Генпрокуратура РФ.

Еще в январе этого года кандидатуру господина Назарова на пост прокурора Курганской области согласовали региональное правительство и областная дума.

Андрей Назаров родился в Магнитогорске. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. В прокуратуре Челябинской области прошел путь от следователя до первого заместителем прокурора области, затем возглавлял надзорные ведомства Республики Дагестан и Республики Башкортостан.

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