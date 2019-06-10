Прокурором Курганской области назначен Андрей Назаров

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Назарова прокурором Курганской области. Срок исполнения полномочий – 5 лет, сообщает пресс-служба Генпрокуратура РФ.

Еще в январе этого года кандидатуру господина Назарова на пост прокурора Курганской области согласовали региональное правительство и областная дума.

Андрей Назаров родился в Магнитогорске. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. В прокуратуре Челябинской области прошел путь от следователя до первого заместителем прокурора области, затем возглавлял надзорные ведомства Республики Дагестан и Республики Башкортостан.