На полигоне ТКО в Чусовом установили весовой контроль

Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе Чусовом стал шестым полигоном в регионе, оборудованным весовым контролем. Как сообщили представители регионального оператора по обращению с бытовым мусором ПКГУП «Теплоэнерго», установка весового контроля сделает весь процесс вывоза и захоронения ТКО более прозрачным. На полигоне установлены платформенные весы, которые позволяют взвешивать машину целиком и высчитывать массу привезенного мусора автоматически. Специальные камеры считывают информацию и распознают каждую машину. Максимальный принимаемый вес — до 60 тонн. При этом весы обладают чувствительностью с точностью до килограммов. Все данные о принятых отходах заносятся в маршрутный журнал и дают возможность отслеживать общее количество мусора, мониторить темпы заполнения полигона.

«Раньше мы применяли коэффициент плотности для перевода кубических метров в тонны. Сейчас идут финальные пусконаладочные работы, и процесс автоматизации находится на завершающей стадии установки. Весы уже работают в тестовом режиме. Весь процесс региональный оператор сможет отследить в онлайн-режиме»,— пояснил директор полигона Андрей Оборин.

Наличие весового контроля — обязательное условие для полигонов. Все функционирующие полигоны являются официальными и имеют специальную лицензию. Будучи режимным объектом, каждый полигон вносится Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Помимо прочего, на полигонах должны быть соблюдены экологические и гигиенические требования. В частности, сделаны ограждающие дамбы и земляные насыпи для защиты близлежащих водоемов, проведены системы отведения газа и воды, которые в дальнейшем подвергаются очистке. Кроме того, каждый мусоровоз после посещения полигона обязательно подвергается дезинфекции в специальных ваннах.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в Пермском крае весами оснащены пять полигонов: в деревне Софроны Пермского района, в Краснокамске, Кудымкаре, Березниках, а также в деревне Мыльники Кунгурского района. Всего на территории Пермского края действует 19 полигонов.