В Ижевск прилетел первый рейс самолета Airbus-A320

В аэропорт Ижевска прибыл первый рейс Airbus-A320 компании «Аэрофлот». Об этом в сообщил гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников на своей странице в Facebook 8 июня.

«В принципе ничего особенного, кроме того, что это первый рейс Аэробуса 320 "Аэрофлота" в аэропорт Ижевска. Сегодня рождается новая историческая отметка»,— отметил господин Синельников.

Напомним, что аэропорт Ижевска получил разрешение на прием самолетов Airbus 27 февраля 2019 года. Согласно документам, аэропорт может принимать самолеты Airbus серий А-319, A-320 и их модификации, а также А-321-100, А-321-200 и А-321-Neo. При этом существует ограничение интенсивности полетов от одного до двух самолетов в неделю в зависимости от массы