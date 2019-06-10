В Кузбассе шахта приостановила работу из-за сбоя вентилятора

Из шахты «Алексиевская» в Кемеровской области (управляется ООО «Угольная компания "Полысаевская"») эвакуировали 90 человек из-за сбоя в работе главного вентилятора, сообщил «Интерфаксу» источник в службе технического надзора региона. Шахта временно остановила проходку и угледобычу.

Сейчас рабочие пытаются восстановить работу высоковольтного кабеля, из-за которого произошел сбой, рассказал представитель «Полысаевской». «Рассматриваются как природные причины, так и человеческий фактор»,— уточнил собеседник агентства.

Ожидается, что ремонтные работы займут около трех часов, после чего главный вентилятор перезапустят. МЧС отправило на место происшествия два отделения военизированных горноспасательных частей.

Всего в шахте находилось около 100 человек. Из них нескольких оставили для поддержания системы жизнеобеспечения в шахте, у них есть системы автономного дыхания.