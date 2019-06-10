В 2019 году на Кубани на 30% нарастят производство зеленого горошка

В 2019 году, при условии хорошего урожая, в Краснодарском крае планируют выработать более 200 млн банок консервов зеленого горошка – это на 30% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. В данный момент валовый сбор овощного горошка в крае составляет 12 тыс. т при средней урожайности 52 центнера с гектара. Обработаны 2,3 тыс. га площадей. Произведено уже 54 млн банок консервов (27% от плана).

Как уточняют в администрации края, Кубань является лидером по производству консервов зеленого горошка – этим в регионе занимаются 11 перерабатывающих предприятий, мощность которых позволяет производить 6,5 млн банок в сутки.

Михаил Лукашов