Евгений Куйвашев и Наталья Комарова подписали соглашение о сотрудничестве

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова подписали соглашение о строительстве автодороги от свердловской Тавды до югорского поселка Куминский. Это произошло на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходил в Санкт-Петербурге 6–8 июня.

Сегодня транспорт между Тавдой и Куминским идет по маршруту Тюмень—Тобольск—Ханты-Мансийск. Соглашение позволит сократить путь между населенными пунктами более чем на 400 км. Дорога пройдет по маршруту Куминский—Карабашка—Герасимовка—Тавда. «Направление, о котором идет речь в соглашении, сократит движение и в значительной степени сэкономит предпринимателям и гражданам время и деньги»,— приводит слова Евгения Куйвашева департамент информполитки Свердловской области.

«Мы заинтересованы в том, чтобы еще один коридор в российскую транспортную автомобильную систему был из той части региона, жители которой в настоящее время лишены возможности выезда в южные регионы, не делая достаточно большой крюк»,— подчеркнула госпожа Комарова. По ее словам, реализация соглашения даст «выход жителям Урая, Советского, Междуреченского в Свердловскую область», сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.