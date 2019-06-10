Новый подрядчик по ремонту дорог в Челябинске приступит к работе на этой неделе

ООО «Нижавтодорстрой» (Нижний Новгород), которое выиграло контракт на 827,7 млн руб. на ремонт дорог в Челябинске, направило в город технику и сотрудников для исполнения условий договора. Планируется, что подрядчик начнет работать с 12 июня. Об этом после аппаратного совещания сообщила вице-мэр Наталья Котова.

«Нижегородская компания выдвинулась с техникой и с сотрудниками в сторону Челябинска. Часть техники пришла сегодня. Они определились с местом дислокации базы, сняли служебное жилье, офис. Мы надеемся, что 12 июня они уже приступят к ремонту дорог», - рассказала Наталья Котова. Она отметила, что «Нижавтодорстрой» будет работать в усиленном режиме из-за того, что по предписаниям челябинского УФАС аукцион дважды приостанавливался, подрядчик должен был определиться еще в марте. «Должны успеть в срок. Они будут работать круглосуточно, одновременно будет ремонтироваться 4-5 улиц», - сообщила госпожа Котова.

До 25 октября «Нижавтодорстрой» должен отремонтировать 18 улиц. Также на нескольких перекрестках планируется установка светофоров. Срок сдачи работ – 25 октября.