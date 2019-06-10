Имущество «Томскнефтепереработки» выставили на торги за 4,8 млрд рублей

В рамках банкротства компании «Томскнефтепереработка» на торги выставлен имущественный комплекс компании. начальная цена лота – 4,8 млрд руб. Как следует из документации торгов, в составе лота – административные здания, складской комплекс, нефтепровод, емкости для нефти, инженерные сети, оборудование, спецодежда и т.д. Торги запланированы на середину июля.

Компания была признана банкротом в 2016 году. Как ранее сообщал «Ъ», в 2011 году «Томскнефтепереработка» взяла кредиты под модернизацию принадлежавшего ему нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в селе Семилужки Томского района. Проектная мощность предприятия составляла 1 млн т сырья в год, к 2015–2016 годам ее планировалось увеличить в четыре раза. Владельцем компании (100%) является кипрская Stroguluda investment limited.

Оксана Павлова