Вице-мэра Барнаула заподозрили в получении взятки 1 млн руб. за заключение контракта

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю по материалам ФСБ возбудило дело в отношении заместителя мэра Барнаула. Как сообщила официальный представитель управления Татьяна Эрдле, заместитель главы города подозревается в коррупции.

По версии следствия, в течение 2017-2019 годов чиновник получил от представителя одного из ООО взятки на общую сумму более 1 млн руб. за заключении муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов. Мера пресечения вице-мэру пока не избрана.

Илья Николаев