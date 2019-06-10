Премьера обновленного SKODA SUPERB в Братиславе

В день четвертьфинальных матчей в столице Словакии Братиславе чешский бренд представил широкой публике свою обновленную флагманскую модель SUPERB.

Будучи генеральным спонсором Чемпионата мира по хоккею на протяжении многих лет, KODA впервые выбрала арену соревнования в Братиславе в качестве площадки для премьеры новых автомобилей.

Спонсорство чешским брендом Чемпионата мира по хоккею является самым продолжительным в истории мировых спортивных состязаний: при поддержке SKODA проходит уже 27-й турнир, что является мировым рекордом. Будучи динамичным, зрелищным и невероятно популярным видом спорта, хоккей имеет давнюю и тесную связь с чешским брендом. В 1992 году на Чемпионате мира по хоккею, который проходил в Праге и Братиславе, SKODA стала транспортным партнером мероприятия, а с 1993 года чешский бренд является генеральным спонсором и транспортным партнером мирового первенства. В этом году бренд максимально вовлечен в активности соревнования в столице Словакии.

Обновленный SUPERB: еще более изысканный дизайн, простор и функциональность в ежедневных поездках

Обновленный SKODA SUPERB впечатляет инновационными технологиями и еще более элегантной отделкой салона. Впервые на серийном автомобиле чешского бренда доступны полностью светодиодные передние фары с матричной технологией. Также SUPERB оснащается системой Side Assist, которая включает в себя функцию помощи при парковке и предупреждает об объектах, находящихся в слепой зоне водителя. Она способна работать на расстоянии до 70 м. Клиентам будут доступны версии с тремя дизельными и тремя бензиновыми двигателями мощностью от 120 л.с. (88 кВт) до 272 л.с. (200 кВт).

Динамичный и элегантный дизайн экстерьера SKODA SUPERB был усовершенствован. Так, например, была модернизирована решетка радиатора и появилась хромированная полоса между светодиодными фонарями. Благодаря новому переднему бамперу длина SUPERB увеличилась на 8 мм и достигла 4 869 мм, а SUPERB COMBI стал больше на 6 мм и теперь насчитывает 4 862 мм в длину. Колесная база, ширина и высота автомобиля остались прежними. Интерьер обновленной флагманской модели отличают хромированные акценты и отделка сидений с контрастной строчкой. Благодаря невероятно просторному салону и вместительному багажнику объемом 625 л (для SKODA SUPERB COMBI - 660 л), обновленный SKODA SUPERB вновь устанавливает высокие стандарты в своем классе.

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