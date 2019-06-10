В Красноярске суд отправил в СИЗО депутата краевого заксобрания

В Красноярске арестован депутат краевого заксобрания. Как рассказали в Западно-Сибирском управлении следственном управлении на транспорте СКР, парламентарий подозревается в хищении 4 млн руб. у главы теплоснабжающей организации.

По материалам дела, депутат сообщил топ-менеджеру о том, что может способствовать принятию властями решения о завышении тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям, для этой коммерческой организации. В дальнейшем это позволит компании получить субсидию в большем размере, нежели понесенные затраты. Поскольку депутат повлиять на принятие решения не мог, а блефовал, следователи расценили это как мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ). 6 июня подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ. 8 мая Центральный райсуд Красноярска, удовлетворив ходатайство следствия, отправил его в СИЗО на два месяца.

Местные СМИ сообщают, что фигурантом расследования стал заместитель руководителя фракции ЛДПР заксобрания 34-летний Сергей Титов. Он работает в комитете по бюджету и экономической политике и комитете по охране здоровья и соцполитике.

Илья Николаев