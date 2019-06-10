В Ишимбайских электросетях ООО «Башкирэнерго» внедрили инновационное оборудование

3 июня в Ишимбайских электрических сетях ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») внедрили инновационное оборудование, ранее не использовавшееся в сетевом комплексе Башкирии. Речь идет об интеллектуальном цифровом управляемом разъединителе (РИЦ), который размещен на ВЛ 10 кВ фидер 6 АПФ-Рощинский. Он является гибридом уже внедрённых в ООО «Башкирэнерго» управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания. Отличительной его особенностью является указание направления однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) и получение оперативным персоналом информации с помощью программного обеспечения установленного в смартфоне.

Интеллектуальный цифровой управляемый разъединитель, размещенный на ВЛ 10 кВ в Стерлитамакском районе Башкирии

Интеллектуальный разъединитель предназначен для оперативного дистанционного секционирования воздушных линий и селективного определения устойчивых и неустойчивых аварийных процессов, включая все виды замыканий на землю. РИЦ создает видимый разрыв в цепи между оборудованием, которое выведено в ремонт, и оборудованием, которое находится под рабочим напряжением. Состояние разъединителя (включен/ отключен) отображается на пульте управления диспетчера и непосредственно на приводе разъединителя, автоматизированного ПРА (шкаф управления).

Индикаторы короткого замыкания, включаемые в комплект разъединителя, позволяют определить тип аварии (КЗ, ОЗЗ) на линии, направление аварии при ОЗЗ, передают через блок управления ПРА сигнал на диспетчерский пункт о состоянии контролируемого участка.

Интеллектуальный разъединитель выполняет включение и отключение обесточенных участков ВЛЭ напряжением до 10 кВ с помощью дистанционного управления с пульта диспетчера, а также автоматизированного местного и ручного управления. Отключение линии или контролируемого участка приводом разъединителя ПРА возможно в бестоковую паузу. Удаленное отключение, включение разъединителя выполняется по команде диспетчера с помощью управляющих сигналов через ПК ОИК-Диспетчер.

Важным аспектом использования РИЦ является исключение излишних операций с выключателями и секционирующими разъединителями. Использование данного аппарата уменьшает износ коммутационного оборудования из-за отсутствия необходимости выполнения операций включения/отключения, особенно при установившихся междуфазных КЗ и исключает, в отличии от ручного оперирования, поражения персонала электрическим током.

РИЦ установлен возле населенных пунктов Новое и Старое Борятино, примыкающих к г. Стерлитамаку на въезде из Уфы. Администрация Стерлитамакского района выделила здесь порядка двух тысяч земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Применение РИЦ даёт энергетикам возможность построить систему дистанционного управления сетью, значительно сократить время поиска и локализации повреждения, оптимизировать работу оперативного персонала. Тем самым достигнута высокая надежность электроснабжения потребителей.