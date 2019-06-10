Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Кольцово из-за неисправности

Самолет Airbus А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Томск—Москва, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. В пресс-службе авиаперевозчика сообщили, что причина незапланированной посадки стала техническая неисправность. «Неисправность в Кольцово была устранена, борт уже вылетел в Томск. Задержка составила порядка пяти часов»,— рассказали ЕАН в пресс-службе.

По данным онлайн-табло аэропорта, самолет приземлился в Екатеринбурге сегодня в 3:17. В 7:00 самолет продолжил выполнение рейса в Томск.