Вылетевший из Москвы в Томск самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс Москва—Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга Кольцово. «Самолет садился в Екатеринбурге, он уже вылетел оттуда и направляется в Томск. Прибытие запланировано на 11:00 (7:00 мск)»,— сообщили «Интерфаксу» в томском аэропорту.
Согласно информации онлайн-табло аэропорта, самолет приземлится в 11:00 по местному времени (7:00 мск). Из-за задержки в Москву он сможет вылететь только в 12:05 (8:05 мск). Причины, по которым лайнер совершил посадку в Екатеринбурге, не называются.
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