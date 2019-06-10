Пермская дума вернула инициативу о размещении НТО на придомовой территории авторам

Экс-сопредседатель регионального штаба «Общероссийского народного фронта» Геннадий Сандырев разместил на своей странице в Facebook ответ Пермской думы на поправки в городские правила благоустройства, предложенные общественной организацией «За сохранение нестационарных торговых объектов (НТО)».

В документе говорится, что поправки возвращены инициаторам «для устранения выявленных недостатков». В думе отмечают, что согласно регламенту Пермской думы, к инициативе должны были быть приложены результаты публичных слушаний, заключение об оценке регулирующего воздействия и действующая редакция изменяемого правового акта.

Ранее общественники, в соответствии с уставом Перми, внесли в думу поправки к действующим правилам благоустройства. В частности, изменения предполагают разрешить размещение НТО на придомовых территориях, если с этим согласны не менее двух третей жителей многоквартирного дома. К проекту было приложено 724 подписи. Согласно уставу Перми, правотворческая инициатива граждан может быть внесена группой не менее 450 человек.