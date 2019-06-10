Жители Кузбасса попросили убежища в Канаде

Около двух десятков жителей Киселевска в Кемеровской области попросили предоставить им статус беженцев в Канаде. Они записали видеообращение к премьер-министру североамериканской страны Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу.

Причиной просьбы об убежище, по словам заявителей, стало проживание в зоне экологического бедствия, недалеко от разрезов, где постоянно происходят взрывы. Жители сообщили, что из-за активной угледобычи угля среди киселевчан увеличилось число онкобольных, а дети не выходят на улицу, так как над городом висит смог и угольная пыль. По данным авторов обращения, владельцы предприятий не компенсируют ущерб, наносимый жителям в процессе добычи угля, а представители местного самоуправления ничего не делают для улучшения экологической ситуации в регионе. Сами заявители называют себя бедными по используемым в России критериям и не могут продать своё жилье в Киселевске из-за дешевизны домов и плохой экологии, чтобы переехать в другие области России. Жители неоднократно отправляли запросы президенту России Владимиру Путину, но им никто не ответил.

Как писал «Ъ», в июне губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев передал угольным предприятиям 21 земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью около 467 га, а в мае – 35 участков на 116 га. Некоторые переданные земли находятся в 20-30 км от Киселевска.

Нина Обелюнас