Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Начавшаяся рабочая неделя продлится всего два дня, а затем россиян ждет один выходной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роструд. В среду, 12 июня, отмечается День России, это государственный праздник. Во вторник, 11 июня, рабочий день сокращается на один час.

Минувший май стал одним из рекордных месяцев по количеству выходных: в общей сложности 13 дней из 31. Больше выходных было только в январе — 14. Россияне отдыхали с 1 по 5 мая и с 9 по 12-е.