Дерматология

Море смывает все

Купание в море существенно меняет состав бактерий, обитающих на коже человека. К такому выводу, который явно заинтересует многих в летний сезон, пришли ученые из Университета Калифорнии (США). У десятка добровольцев они взяли образцы бактерий, живущих на коже, до погружения в море и после. И если до купания состав бактерий участников исследования был очень разный, то морская вода, оказалось, смыла с кожи все различия, «заселив» кожу добровольцев «своими» микроорганизмами. В том числе возбудителем холеры. Он, как и остальные микробы, сохранялся на коже человека от 6 до 24 часов. «Здоровый состав бактерий защищает человека от патогенных микробов,— говорит автор исследования Мариса Нильсен.— Заселение кожи человека микробами из моря, пусть и временное, может оказаться не таким и безобидным».





Технологии

Электронная сиделка

Устройство, которое улавливает нарушение дыхания и остановку сердца, разработали в Вашингтонском университете (США). Это колонки с элементом, распознающим так называемое агональное дыхание — поверхностное, судорожное, которое часто сопровождает остановку сердца. «Такое дыхание наблюдается у человека при очень низком уровне кислорода,— поясняет один из авторов устройства Джейкоб Саншайн.— Этот гортанный задыхающийся звук очень специфичен, что и делает его хорошим звуковым биомаркером остановки сердца». База данных включает в себя более 80 аудиозаписей дыхания пациентов с подобной проблемой. Смарт-колонки с точностью 97 процентов распознавали остановку сердца, даже находясь в 6 метрах от спящего, и тут же связывалось с экстренной помощью.

Неврология

Заработаться до инсульта

У трудоголиков риск инсульта существенно выше, чем у тех, кто не горит на работе, сообщают ученые из Университета Анже (Франция). Они отмечают, что у работающих по 10 часов в день риск развития инсульта увеличивался на 29 процентов, а у трудоголиков с десятилетним стажем — уже на 45. Такие результаты ученые получили, проанализировав данные о состоянии здоровья 143 тысяч взрослых, учитывая их возраст, пристрастие к курению и продолжительность рабочего дня. «Больше всех рискуют заработать кровоизлияние в мозг любители переработок в возрасте до 50 лет, что стало для нас неожиданностью,— резюмирует автор исследования Алексис Дескатха.— Как снизить этот риск, всем известно: здоровая диета, полноценный сон, физические нагрузки и отказ от курения».

Диетология

Просто добавь шелухи

Фото: imageBROKER / DIOMEDIA

Новое вещество, которое может предотвратить развитие преддиабета, обнаружили ученые из Университета Иллинойса в Урбане (США). Таким чудо-средством оказалась обычная шелуха от какао-бобов, которая содержит полифенолы — это растительные гормоны, влияющие на энергообмен в организме, в том числе на жировые клетки. Под воздействием экстракта из шелухи какао-бобов вредный белый жир, который считается источником ожирения, преобразовывался в бурый жир. Последний используется для быстрого сжигания калорий и встречается преимущественно у младенцев. С возрастом бурый жир исчезает, уступая место белому. «Возможно, добавки шелухи какао-бобов в пищу помогут замедлить развитие диабета»,— считает автор исследования Эльвира де Мейя.

Опрос

Доверие в кризисе

Эпидемия кори в странах Европы заставила вновь поднять вопросы о вакцинации и доверии к прививкам. Глобальное исследование, в ходе которого были опрошены сотни тысяч человек из сотни стран, показало: наиболее высокий уровень доверия к вакцинации демонстрировали жители развивающихся стран (до 97 процентов). Благополучная Европа чаще демонстрировала скептицизм: лишь 40 процентов опрошенных в Восточной Европе считают вакцины безопасными и 59 процентов — из Западной. Вот как выглядит рейтинг доверия к вакцинам по странам Европы. Прививки эффективны, так считают:

Эпидемиология

Разносчики суперзаразы

«Больничные» мухи являются переносчиками огромного количества бактериальных инфекций, утверждают ученые из Университета Астон (Великобритания). Вывод они сделали, отловив с помощью ловушек для мух почти 20 тысяч насекомых в палатах, родильных и приемных отделениях больниц. После восьми лет изучения микрофлоры, населяющей этих насекомых, исследователи выявили около сотни различных штаммов бактерий: в основном это были энтеробактерии, бациллы и стафилококки. При этом каждая вторая муха была носителем штамма, устойчивого хотя бы к одному антибиотику, а у 19 процентов была устойчивость сразу к нескольким больничным антибактериальным препаратам. «Это доказывает, что мухи могут быть и разносчиками больничных супербактерий»,— считает соавтор исследования Федерика Бойокии.

Эндокринология

Железное нездоровье

Фото: Science Photo Library / AFP

Избыток железа в организме так же вреден, как и его дефицит, утверждают ученые из Университета Южной Австралии. Проанализировав взаимосвязь уровня железа с почти тысячей различных заболеваний и патологических состояний, исследователи обнаружили: избыток железа в организме становится причиной развития болезней печени, диабета и бактериальных кожных инфекций. Риск существенно повышается, если избыток железа соседствует с низким уровнем холестерина. «Мы привычно стараемся избежать дефицита железа, что ведет к анемии и повышению уровня холестерина, а это, как известно, основной фактор сердечно-сосудистых проблем,— напоминает автор исследования Бебен Беньямин.— Теперь же нам предстоит выяснить, можно ли с помощью манипуляций с уровнем железа улучшить здоровье».